الفريق فيصل النواف يترأس اجتماع لجنة بحث الأمور الإدارية لانتخابات “أمة 2020”

ترأس الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح بصفته مساعد القائد العام للقيادات الإدارية يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 اجتماعا إداريا لبحث ومناقشة الخطط الموضوعة لإتمام وإنجاح انتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الخدمات المساندة اللواء، خالد الديين، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون المالية السيد، فواز المشعان، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العميد، مصطفى حسن علي الكندري، والمدير العام للإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات العميد، بدر محمد يوسف البالول، والمدير العام للإدارة العامة للشئون القانونية العقيد، صلاح الشطي.وتناول الاجتماع مناقشة الأمور الإدارية المتعلقة بيوم الاقتراع، وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات الفنية والتقنية، وتأمين عملية الانتخاب على كل المستويات.وقام الفريق فيصل الصباح باستعراض الخطوات التي سيتم اتخاذها لكي تتم عملية الانتخابات في أحسن صورة تناسب مكانة الكويت الحضارية إقليمياً ودولياً. وشدد الفريق على ضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات إلى الجهات المشاركة والمشرفة من أجل إنجاح العملية الانتخابية.