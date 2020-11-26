بمشاركة صلاح.. أتالانتا يسقط ليفربول بثنائية

سجل يوسيب إليتشيتش وروبن جوسينس هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليحقق أتلانتا فوزا سهلا 2-صفر على مضيفه ليفربول، الذي لعب بلا أنياب وبالكاد سدد على المرمى في مباراة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد أنفيلد، الأربعاء.

ودفع بطل إنجلترا بتشكيلة تجريبية تضم الثلاثي الصاعد ريس وليامز ونيكو وليامز وكورتس جونز ووضع إليتشيتش الزوار في المقدمة بعد مرور ساعة من متابعة لتمريرة أليخاندرو غوميز العرضية.

وأعاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، ترتيب أوراقه ودفع بروبرتو فيرمينو وفابينيو وديوغو جوتا وأندي روبرتسون من مقاعد البدلاء، لكن الفريق استقبل هدفا ثانيا بسرعة بعد متابعة جوسينس لتمريرة هانز هاتيبور في الدقيقة 63.

ولم يتمكن ليفربول من التعافي، لكنه يظل في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يبتعد أتلانتا وأياكس، الذي هزم ميتيلاند متذيل الترتيب 3-1، عن القمة بفارق نقطتين وتتبقى مباراتان بالمجموعة.

ودفع بطل إنجلترا بتشكيلة تجريبية تضم الثلاثي الصاعد ريس وليامز ونيكو وليامز وكورتس جونز ووضع إليتشيتش الزوار في المقدمة بعد مرور ساعة من متابعة لتمريرة أليخاندرو غوميز العرضية.

وأعاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، ترتيب أوراقه ودفع بروبرتو فيرمينو وفابينيو وديوغو جوتا وأندي روبرتسون من مقاعد البدلاء، لكن الفريق استقبل هدفا ثانيا بسرعة بعد متابعة جوسينس لتمريرة هانز هاتيبور في الدقيقة 63.

ولم يتمكن ليفربول من التعافي، لكنه يظل في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يبتعد أتلانتا وأياكس، الذي هزم ميتيلاند متذيل الترتيب 3-1، عن القمة بفارق نقطتين وتتبقى مباراتان بالمجموعة.