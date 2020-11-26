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رئيس «الجمعية الطبية»: نجاح أول عملية زراعة كبد بطواقم كويتية تكمل تطور جراحات الاعضاء
هنأ رئيس الجمعية الطبية الكويتية، ورئيس لجنة التبرع بالأعضاء البشرية لغير الأقارب د. أحمد العنزي بنجاح اول زراعة كبد في الكويت اجراها فريق طبي كويتي ، مؤكدا بأن هذا يكمل تطور جراحات الأعضاء البشرية للحالات المستعصية ، مؤكدا على أن مسيرة الخدمات الطبية في دولة الكويت في تطور مستمر.وأفاد في تصريح صحافي بأن دولة الكويت رائدة في جراحة زراعة الكلى، وبنتائج نجاح عالية و بمقاييس عالمية، لافتا الى ان النجاح بزراعة الكبد اليوم والقلب في السابق يعتبر طفرة في التطوير في هذا الجانب المتميز.