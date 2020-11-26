محليات

رئيس «الجمعية الطبية»: نجاح أول عملية زراعة كبد بطواقم كويتية تكمل تطور جراحات الاعضاء

منذ 32 دقيقة
3 أقل من دقيقة

هنأ رئيس الجمعية الطبية الكويتية، ورئيس لجنة التبرع بالأعضاء البشرية لغير الأقارب د. أحمد العنزي بنجاح اول زراعة كبد في الكويت اجراها فريق طبي كويتي ، مؤكدا بأن هذا يكمل تطور جراحات الأعضاء البشرية للحالات المستعصية ، مؤكدا على أن مسيرة الخدمات الطبية في دولة الكويت في تطور مستمر.وأفاد في تصريح صحافي بأن دولة الكويت رائدة في جراحة زراعة الكلى، وبنتائج نجاح عالية و بمقاييس عالمية، لافتا الى ان النجاح بزراعة الكبد اليوم والقلب في السابق يعتبر طفرة في التطوير في هذا الجانب المتميز.

الوسوم

مقالات ذات صلة

بلدية «مبارك الكبير»: توجيه 20 تنبيه لوجود أنقاض ودفان

أكتوبر 26, 2020

المؤسسات الكويتية تواصل نشاطها الإنساني لمواجهة التأثيرات الاقتصادية والمعيشة لتفشي (كورونا)

منذ أسبوعين

“الداخلية”: ضبط المتهم بإتلاف المال العام وعدم الإلتزام بقوانين وقواعد المرور

منذ 5 أيام

المنفوحي يحصل على جائزة أفضل مدير بلدية بالوطن العربي

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى