رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع





استقبل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل اليوم الخميس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بمقر المجلس الأعلى للقضاء.وقال المجلس الاعلى للقضاء في بيان صحفي ان وزير الدفاع قدم التهاني والتبريكات بمناسبة تولي رئيس وأعضاء المجلس مناصبهم الجديدة سائلا المولى عز وجل لهم دوام التوفيق والسداد لهم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.وحضر اللقاء عضوا المجلس الاعلى للقضاء نائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبد اللطيف الثنيان.