وزير الداخلية: بطولات الأسرى والمفقودين ستظل خالدة مدى الدهر





اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح ان بطولات الأسرى والمفقودين ستظل خالدة مدى الدهر حيث ضربوا مثالا يحتذى به في الوطنية والفداء بعد أن قدموا أنفسهم فداء في سبيل رفعة هذا الوطن العزيز وسلامة أراضيه وندعو الله أن يلهم اهلهم الصبر والسلوان.جاء ذلك في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة عقب تشييع جثمان شهيد الوطن مشعل إبراهيم الخليفي بمقبرة الصليبخات اليوم الأربعاء من أسرى ومفقودي الغزو العراقي وفق مراسم عسكرية والذي تم التعرف على هويته من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن طريق الاستعراف على البصمة الوراثية ومطابقة نتائجها بقاعدة بيانات الأسرى والمفقودين الموجودة لديها.واوضح البيان انه بعد مراسم الدفن قدم وزيرا الداخلية والدفاع واجب العزاء لذوي الشهيد حيث نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح خالص تعازي ومواساة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لذوي الشهيد سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.