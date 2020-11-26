وزير العدل يشارك في الدورة الـ36 لمجلس وزراء العدل العرب





شارك وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي في اجتماع الدورة ال36 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة تونس اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي.وقال العفاسي في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان الوزراء العرب ناقشوا العديد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العدلي العربي المشترك.وأضاف ان الاجتماع ناقش بندا عن مكافحة الارهاب يتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها اضافة الى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب واعتماد نتائج اللجنة الخاصة ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للارهابيين.وذكر ان الوزراء العرب قرروا ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومختلف تنظيماته ورفضوا ربطه بأي دين أو جنسية لاسيما ان مثل تلك القرارات ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.وأشار الى ان وزراء العدل العرب قاموا بتأبين فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية المغفور له أمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنين للقيادة السياسية برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابرالصباح حفظه الله التوفيق والسداد.وقال العفاسي ان وزراء العدل العرب أعربوا عن شكرهم لوزارةالعدل الكويتية لما قامت به من جهود في اعدادها لمشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية واستضافتها للاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.وأعرب عن شكره لمجلس وزراء العدل العرب على اختيارهم بالتزكية دولة الكويت عضوا في المكتب التنفيذي لوزراء العدل لمدة عامين لما قامت به من جهد ودور خلال شغلها لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ما نتج عنه اتفاقيات وقوانين استرشادية في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وتقدم العفاسي بالشكر الجزيل للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على حسن الاعداد للاجتماع وتنظيمها لاجتماعات الخبراء الفنية والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب كما تقدم بالشكر لجمهورية تونس الشقيقة على رئاستها لاعمال الدورة ال36 لمجلس وزراء العدل العرب.حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيل الوزارةالمساعد لشؤون القانونية زكريا الأنصاري.