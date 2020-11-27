إغلاق المدارس في باكستان للحد من فيروس كورونا

أعلنت باكستان إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات في مسعى للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والزيادة في عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات من مرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يواصل الطلاب، بمن فيهم الملتحقون بالمؤسسات التعليمية العالية والمدارس الخاصة، دراستهم من خلال التعليم عن بعد حتى 24 من ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ عطلة المدارس الشتوية التي تستمر حتى 11 يناير.

وسجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء و40 ألف حالة وفاة بسبب الوباء. وقال مسؤولون إن 2485 أُدخلو المستشفيات للعلاج.

وسجلت البلاد حصيلة إجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 386198 إصابة حتى الآن و7843 وفاة. وقال المسؤولون إن قرار إغلاق المدارس اتُخذ بناء على زيادة معدلات حالات الإصابة بالمرض في البلاد.

وبلغت نسبة المصابين بالفيروس في يونيو نحو 23 في المئة، لكنها انخفضت إلى 1.7 في المئة في سبتمبر ، قبل أن تتجه مجددا نحو الارتفاع وتبلغ 7.41 في المئة هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن حالات الإصابة المرتبطة بالمعاهد التعليمية تشكل أكثر من 19 في المئة من إجمالي الإصابات الجديدة.

وكانت باكستان قد أغلقت المؤسسات التعليمية في الفترة ما بينمارس وسبتمبر لمكافحة انتشار الفيروس. وجرى اللجوء إلى التلفزيونية والإذاعية لبث الدروس إلى طلاب المدارس الحكومية في منازلهم.

ومن المتوقع أن يواصل الطلاب، بمن فيهم الملتحقون بالمؤسسات التعليمية العالية والمدارس الخاصة، دراستهم من خلال التعليم عن بعد حتى 24 من ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ عطلة المدارس الشتوية التي تستمر حتى 11 يناير.

وسجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء و40 ألف حالة وفاة بسبب الوباء. وقال مسؤولون إن 2485 أُدخلو المستشفيات للعلاج.

وسجلت البلاد حصيلة إجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 386198 إصابة حتى الآن و7843 وفاة. وقال المسؤولون إن قرار إغلاق المدارس اتُخذ بناء على زيادة معدلات حالات الإصابة بالمرض في البلاد.

وبلغت نسبة المصابين بالفيروس في يونيو نحو 23 في المئة، لكنها انخفضت إلى 1.7 في المئة في سبتمبر ، قبل أن تتجه مجددا نحو الارتفاع وتبلغ 7.41 في المئة هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن حالات الإصابة المرتبطة بالمعاهد التعليمية تشكل أكثر من 19 في المئة من إجمالي الإصابات الجديدة.

وكانت باكستان قد أغلقت المؤسسات التعليمية في الفترة ما بينمارس وسبتمبر لمكافحة انتشار الفيروس. وجرى اللجوء إلى التلفزيونية والإذاعية لبث الدروس إلى طلاب المدارس الحكومية في منازلهم.