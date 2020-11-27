الأهلي يسقط غريمه الزمالك ويتربع على عرش أبطال أفريقيا

أسقط الأهلي المصري مواطنه وغريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه ومعززا رقمه القياسي، الجمعة على استاد القاهرة الدولي وراء أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

بكر الأهلي بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية اثر ركنية (5)، ثم عادل محمود عبد الرازق “شيكابالا” إثر مجهود فردي وتسديدة رائعة (31)، فيما خطف محمد مجدي “أفشة” هدف الفوز في الدقائق القاتلة (86).

ويمثل الأهلي قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية المقررة في الدوحة بين 1 و11 فبراير المقبل.

وبكّر الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية إلى يسار محمد أبو جبل، لعبها التونسي علي معلول تابعها عمرو السولية برأسية من مسافة قريبة في الشباك (5).

وبعد ربع ساعة على البداية، بدأ الزمالك في الضغط على منطقة الفريق الاحمر من خلال محمود عبد الرازق “شيكابالا” والمغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وكان لأبناء القلعة البيضاء ما أرادوا، عندما اخذ القائد شيكابالا (34 عاما) الأمور على عاتقه، فانطلق على الرواق الأيمن مراوغا معلول والنيجيري جونيور أجايي والسولية، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه انفجرت في المقص الأيمن لمرمى الدولي محمد الشناوي الذي وقف يراقبها داخل الشباك (31).

مطلع الشوط الثاني، كاد الزمالك يتقدم للمرة الأولى، لكن تسديدة قوية لمصطفى محمد المكشوف أمام المرمى صدها الحارس الشناوي (50)، رد عليها حسين الشحات بواحدة أخطر ارتدت من القائم الذي انقذ الزمالك من هدف ثان (55).

تدخل القائم مرة جديدة، لكن هذه المرة من جهة الأهلي، اثر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لأحمد سيد “زيزو” المتألق راهنا مع الزمالك (65).

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، مرت تسديدة قوية لمحمد مجدي “أفشة” على بعد سنتيمترات من القائم الايمن لأبو جبل (80).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التمديد، هيأ “أفشة” (24 عاما)، لاعب انبي وبيراميدز السابق، الكرة لنفسه خارج المنطقة أطلقها صاروخية “على الطاير” انفجرت في مرمى الزمالك هدفا ثانيا رائعا (86) أهدى به فريقه اللقب القاري الغالي.

بكر الأهلي بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية اثر ركنية (5)، ثم عادل محمود عبد الرازق “شيكابالا” إثر مجهود فردي وتسديدة رائعة (31)، فيما خطف محمد مجدي “أفشة” هدف الفوز في الدقائق القاتلة (86).

ويمثل الأهلي قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية المقررة في الدوحة بين 1 و11 فبراير المقبل.

وبكّر الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية إلى يسار محمد أبو جبل، لعبها التونسي علي معلول تابعها عمرو السولية برأسية من مسافة قريبة في الشباك (5).

وبعد ربع ساعة على البداية، بدأ الزمالك في الضغط على منطقة الفريق الاحمر من خلال محمود عبد الرازق “شيكابالا” والمغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وكان لأبناء القلعة البيضاء ما أرادوا، عندما اخذ القائد شيكابالا (34 عاما) الأمور على عاتقه، فانطلق على الرواق الأيمن مراوغا معلول والنيجيري جونيور أجايي والسولية، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه انفجرت في المقص الأيمن لمرمى الدولي محمد الشناوي الذي وقف يراقبها داخل الشباك (31).

مطلع الشوط الثاني، كاد الزمالك يتقدم للمرة الأولى، لكن تسديدة قوية لمصطفى محمد المكشوف أمام المرمى صدها الحارس الشناوي (50)، رد عليها حسين الشحات بواحدة أخطر ارتدت من القائم الذي انقذ الزمالك من هدف ثان (55).

تدخل القائم مرة جديدة، لكن هذه المرة من جهة الأهلي، اثر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لأحمد سيد “زيزو” المتألق راهنا مع الزمالك (65).

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، مرت تسديدة قوية لمحمد مجدي “أفشة” على بعد سنتيمترات من القائم الايمن لأبو جبل (80).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التمديد، هيأ “أفشة” (24 عاما)، لاعب انبي وبيراميدز السابق، الكرة لنفسه خارج المنطقة أطلقها صاروخية “على الطاير” انفجرت في مرمى الزمالك هدفا ثانيا رائعا (86) أهدى به فريقه اللقب القاري الغالي.