«الداخلية» تدعو مرتادي البر لأخذ الحيطة والحذر من لمس الأجسام الغريبة

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين من مرتادي البر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التجول في المناطق الصحراوية وعدم العبث أو لمس أي من الأجسام الغريبة التي قد تظهر جراء انجراف الأتربة بسبب الأمطار أو غيرها.وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي مساء الخميس بالمواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات الأمنية والاتصال فورا في حال العثور على أي جسم غريب على هاتف الطوارئ (112) وذلك حرصا منها على سلامة الجميع.وأشارت الى ان هناك احتمالا أن تكون تلك الأجسام الغريبة مخلفات عسكرية خطرة ولذا يجب الحذر الشديد تجاهها.