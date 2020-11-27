انتصار السيسي تكشف تفاصيل الحياة الزوجية مع رئيس مصر

كشفت زوجة الرئيس المصري، انتصار السيسي، في لقاء تلفزيوني مع الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، تفاصيل خاصة عن بداية علاقتهما الزوجية، وطبيعة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأب وزوج.

وأوضحت انتصار السيسي أن صلة قرابة تجمعها بالرئيس المصري، لافتة إلى أنه طلب التعرف عليها عندما كان لا يزال طالبا في الكلية الحربية، بينما كانت هي طالبة في المرحلة الثانوية، وأنهما خطبا رسميا إلا أن الزواج لم يتم حتى تخرجها من كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وقالت في اللقاء الذي أذيع على قناة “DMC” المصرية، إن أبرز ما جذبها في الرئيس لدى تعرفها عليه، هو جديته وشعوره بالمسؤولية، خاصة بعد أن حرص على سؤالها عن دراستها، داعيا إياها للحرص على مستقبلها التعليمي، وذلك في أول لقاء يجمعهما.

واستمرت السيسي في كشف المزيد من التفاصيل عن بداية حياتهما الزوجية، قائلة إن زوجها “صبر” حتى تعلمت الطبخ وأصبحت قادرة على تقديم ولائم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه كان يحرص على تقديم الطعام لأي ضيف يزورهما في البيت.

وأضافت: “الطواجن من الأكلات المفضلة التي أحب طبخها.. زوجي وأولادي يحبون تناول الأطعمة التقليدية، كالخضراوات والأرز، كما يحبون تناول الحلويات الشرقية، نظرا لأنني اعتدت أن أقدم لهم الكنافة والبسبوسة”.

ولفتت زوجة الرئيس المصري، إلى أنها لا تزال ترتدي نفس خاتم الزواج “الدبلة” التي حصلت عليه عند زوجها، بينما يرتدي السيسي خاتما حصل عليه من والده.

وعن عبد الفتاح السيسي “الأب”، أكدت أنه حريص على التعرف على كل التفاصيل في المنزل، وكان يشاركها في تعليم الأولاد كلما كان متواجدا في البيت خلال إجازاته من الخدمة العسكرية. كما أنه كان حريصا على إحضار شيخ إلى المنزل ليحفظ أولادهما القرآن الكريم.

ولدى زواج ابنتهما آية، أكدت السيسي أن زوجها كان يشعر بسعادة غامرة، على عكس الاعتقاد السائد بأن الأب يكون حزينا في مثل هذا اليوم لرحيل ابنته عن منزل العائلة.

أما عن أول حفيدة، أوضحت السيسي أن اللقاء الأول الذي جمعها بـ”ملك” كان غريبا، قائلة: “منذ اللحظة الأولى التي رأيتها فيها، قلت لمن حولي إنني رأيتها من قبل.. أنا متأكدة من أنني رأيتها من قبل، وهو شعور غريب”.

وأوضحت انتصار السيسي أن صلة قرابة تجمعها بالرئيس المصري، لافتة إلى أنه طلب التعرف عليها عندما كان لا يزال طالبا في الكلية الحربية، بينما كانت هي طالبة في المرحلة الثانوية، وأنهما خطبا رسميا إلا أن الزواج لم يتم حتى تخرجها من كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وقالت في اللقاء الذي أذيع على قناة “DMC” المصرية، إن أبرز ما جذبها في الرئيس لدى تعرفها عليه، هو جديته وشعوره بالمسؤولية، خاصة بعد أن حرص على سؤالها عن دراستها، داعيا إياها للحرص على مستقبلها التعليمي، وذلك في أول لقاء يجمعهما.

واستمرت السيسي في كشف المزيد من التفاصيل عن بداية حياتهما الزوجية، قائلة إن زوجها “صبر” حتى تعلمت الطبخ وأصبحت قادرة على تقديم ولائم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه كان يحرص على تقديم الطعام لأي ضيف يزورهما في البيت.

وأضافت: “الطواجن من الأكلات المفضلة التي أحب طبخها.. زوجي وأولادي يحبون تناول الأطعمة التقليدية، كالخضراوات والأرز، كما يحبون تناول الحلويات الشرقية، نظرا لأنني اعتدت أن أقدم لهم الكنافة والبسبوسة”.

ولفتت زوجة الرئيس المصري، إلى أنها لا تزال ترتدي نفس خاتم الزواج “الدبلة” التي حصلت عليه عند زوجها، بينما يرتدي السيسي خاتما حصل عليه من والده.

وعن عبد الفتاح السيسي “الأب”، أكدت أنه حريص على التعرف على كل التفاصيل في المنزل، وكان يشاركها في تعليم الأولاد كلما كان متواجدا في البيت خلال إجازاته من الخدمة العسكرية. كما أنه كان حريصا على إحضار شيخ إلى المنزل ليحفظ أولادهما القرآن الكريم.

ولدى زواج ابنتهما آية، أكدت السيسي أن زوجها كان يشعر بسعادة غامرة، على عكس الاعتقاد السائد بأن الأب يكون حزينا في مثل هذا اليوم لرحيل ابنته عن منزل العائلة.

أما عن أول حفيدة، أوضحت السيسي أن اللقاء الأول الذي جمعها بـ”ملك” كان غريبا، قائلة: “منذ اللحظة الأولى التي رأيتها فيها، قلت لمن حولي إنني رأيتها من قبل.. أنا متأكدة من أنني رأيتها من قبل، وهو شعور غريب”.