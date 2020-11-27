دوليات

ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

منذ 49 دقيقة
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وفي حديث إلى القوات الأميركية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

 

وفي حديث إلى القوات الأميركية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

 

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