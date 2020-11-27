سمو الأمير يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بوفاة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الفريق عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الفريق عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.