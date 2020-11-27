سمو الأمير يهنئ الرئيس الموريتاني بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.