فيديو يوثّق “صداقة غريبة” تنشأ بين قرد وشبل نمر

أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي علاقة صداقة “غريبة” نشأت بين قرد صغير وشبل نمر في حديقة حيوانات صينية.

وفي الفيديو، يمتطي القرد وهو من فصيلة “المكاك” ويبلغ من العمر أربعة شهور، ظهر الشبل صاحب الثلاثة شهور، بحديقة حيوانات هنغشوي الواقعة بمقاطعة هوبي شمال الصين.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن حارس الحديقة قوله، إن الحيوانين نشأ معا منذ ولادتهما، الأمر الذي قربهما من بعضهما البعض.

وبحسب مديرة الحديقة داي، فإنه يتم السماح للحيوانين باللعب معا في بعض الأحيان، لافتة إلى أن القرد كان خائفا بعض الشيء من الشبل في البداية إلا أنهما سرعان ما أصبحا صديقين.

وفي الفيديو، يمتطي القرد وهو من فصيلة “المكاك” ويبلغ من العمر أربعة شهور، ظهر الشبل صاحب الثلاثة شهور، بحديقة حيوانات هنغشوي الواقعة بمقاطعة هوبي شمال الصين.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن حارس الحديقة قوله، إن الحيوانين نشأ معا منذ ولادتهما، الأمر الذي قربهما من بعضهما البعض.

وبحسب مديرة الحديقة داي، فإنه يتم السماح للحيوانين باللعب معا في بعض الأحيان، لافتة إلى أن القرد كان خائفا بعض الشيء من الشبل في البداية إلا أنهما سرعان ما أصبحا صديقين.