من 8 كلمات.. مدرب الأهلي المصري يوجه “الرسالة الأخيرة”

نشر بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، رسالة مختصرة، وأخيرة، قبل ساعات من القمة المرتقبة بين فريقه والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

ويلتقي عملاقا الكرة المصرية في نهائي قاري سمي بنهائي القرن، هو الأول من نوعه بين فريقين من دولة واحدة في نهائي البطولة الأفريقية.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي على موقع تويتر، مخاطبا على ما يبدو جماهير العملاق الأحمر: “نضع كل شيء في يد الله.. خططنا، أهدافنا، وأحلامنا”.

ويواجه موسيماني موقفا دقيقا في أول لقاء قمة يجمعه بالزمالك، غريم الأهلي التقليدي، علما بأنه سبق أن قاد فريقه السابق ماميلودي صنداونز لانتصارات عريضة على كلا الفريقين المصريين.

ويغيب عن الأهلي نجومه وليد سليمان وأليو ديانغ وصالح جمعة بسبب إصابتهم جميعا بفيروس كورونا، بينما سيفتقد الزمالك جهود لاعبيه محمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة ويوسف أوباما للسبب ذاته.

يشار إلى أن المدرب الجنوب أفريقي تولى قيادة الأهلي قبل أسابيع، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ويلتقي عملاقا الكرة المصرية في نهائي قاري سمي بنهائي القرن، هو الأول من نوعه بين فريقين من دولة واحدة في نهائي البطولة الأفريقية.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي على موقع تويتر، مخاطبا على ما يبدو جماهير العملاق الأحمر: “نضع كل شيء في يد الله.. خططنا، أهدافنا، وأحلامنا”.

ويواجه موسيماني موقفا دقيقا في أول لقاء قمة يجمعه بالزمالك، غريم الأهلي التقليدي، علما بأنه سبق أن قاد فريقه السابق ماميلودي صنداونز لانتصارات عريضة على كلا الفريقين المصريين.

ويغيب عن الأهلي نجومه وليد سليمان وأليو ديانغ وصالح جمعة بسبب إصابتهم جميعا بفيروس كورونا، بينما سيفتقد الزمالك جهود لاعبيه محمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة ويوسف أوباما للسبب ذاته.

يشار إلى أن المدرب الجنوب أفريقي تولى قيادة الأهلي قبل أسابيع، خلفا للسويسري رينيه فايلر.