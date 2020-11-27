وزير الخارجية يلتقي في النيجر نظيره الافغاني





التقى وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة محمد حنيف أتمار.ويأتي هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي تنعقد أعماله خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري في مدينة نيامي بجمهورية النيجر.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وحضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.