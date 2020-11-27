وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة في الخارجية النيجيرية





التقى وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة زبايرو دادا وذلك على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي تنعقد أعماله يومي 27 و28 نوفمبر الجاري في مدينة نيامي بجمهورية النيجر.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام دولة الكويت في جدة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل العنزي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم والقائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة دولة الكويت في بنين السكرتير الأول فيصل الحبشي.