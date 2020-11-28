الشيخ أحمد ناصر المحمد يلتقي وزير خارجية كوت ديفوار.. على هامش اجتماع «التعاون» الإسلامي بالنيجر

التقى وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية كوت ديفوار الصديقة علي كوليبالي على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد أعماله في مدينة نيامي بجمهورية النيجر أمس الجمعة واليوم السبت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.