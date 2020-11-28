“الصحة”: لا إصابات نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار





أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عدم حصول أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار التي شهدها البلاد في الساعات الماضية.وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة في بيان إن الادارة اتخذت كافة الاستعدادات بشأن التعامل مع حالة الطقس الراهنة مؤكدا التواصل الدائم مع جهات الطوارئ الأخرى متمثلة بوزارة الداخلية وقوة الاطفاءالعام وخبراء الأرصاد الجوية لمتابعة مستجدات حالة الطقس.واوضح الجلاهمة ان مراكز ونقاط الاسعاف المنتشره في انحاء البلاد رفعت جهوزيتها لاستقبال اي بلاغ طارئ اضافه الى استعداد غرفة الطوارئ وعمليات الطوارئ الطبية داعيا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة عدم استقرار الحالة الجوية.