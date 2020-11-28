ريال مدريد يسقط على ملعبه.. و”لعنة” تطارد هازارد

مُني ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم المنهار بهزيمة مفاجئة 2-1 بملعبه أمام ألافيس، السبت، بعد أن ارتكب الحارس تيبو كورتوا خطأ كارثيا وأصيب إيدن هازارد أغلى لاعب في تاريخ النادي مرة أخرى.

ومنح لوكاس بيريز التقدم لصالح ألافيس في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد ناتشو، وهي خامس ركلة جزاء تحتسب على ريال مدريد في الدوري في 3 مباريات.

وأضاع هازارد فرصة لإدارك التعادل عندما سدد مباشرة باتجاه حارس ألافيس، فرناندو باشيكو، ثم تجاهل الحكم مطالبته بركلة جزاء قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 28.

واستغل خوسيلو لاعب شباب ريال مدريد السابق خطأ كورتوا ليضاعف تقدم ألافيس في بداية الشوط الثاني بعد أن وصلته تمريرة شاردة من الحارس البلجيكي خارج منطقة الجزاء ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وقلص كاسيميرو الفارق لريال مدريد في الدقيقة 86 من مسافة قريبة وكاد إيسكو أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدته ارتدت من العارضة ليخسر ريال مدريد للمرة الثالثة في 10 مباريات بالدوري.

ويحتل فريق المدرب زين الدين زيدان المركز الرابع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات بفارق 6 نقاط خلف ريال سوسيداد المتصدر وأتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وارتقى ألافيس إلى المركز التاسع ولديه 13 نقطة.

ومنح لوكاس بيريز التقدم لصالح ألافيس في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد ناتشو، وهي خامس ركلة جزاء تحتسب على ريال مدريد في الدوري في 3 مباريات.

وأضاع هازارد فرصة لإدارك التعادل عندما سدد مباشرة باتجاه حارس ألافيس، فرناندو باشيكو، ثم تجاهل الحكم مطالبته بركلة جزاء قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 28.

واستغل خوسيلو لاعب شباب ريال مدريد السابق خطأ كورتوا ليضاعف تقدم ألافيس في بداية الشوط الثاني بعد أن وصلته تمريرة شاردة من الحارس البلجيكي خارج منطقة الجزاء ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وقلص كاسيميرو الفارق لريال مدريد في الدقيقة 86 من مسافة قريبة وكاد إيسكو أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدته ارتدت من العارضة ليخسر ريال مدريد للمرة الثالثة في 10 مباريات بالدوري.

ويحتل فريق المدرب زين الدين زيدان المركز الرابع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات بفارق 6 نقاط خلف ريال سوسيداد المتصدر وأتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وارتقى ألافيس إلى المركز التاسع ولديه 13 نقطة.