سمو الأمير يهنئ رئيس ألبانيا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.