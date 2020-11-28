لندن.. اشتباكات واعتقالات بسبب “تدابير كورونا”

أوقفت الشرطة البريطانية، السبت، العشرات من محتجين خرجوا في العاصمة لندن لأجل التنديد بفرض حالة الإغلاق، في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسار المتظاهرون المناهضون للكمامات واللقاحات، والذين كان بعضهم يرفع لافتات كتب عليها “توقفوا عن التحكم فينا” و”لا لمزيد من عمليات الإغلاق”، في شارعي أكسفورد وريغنت بمنطقة التسوق المركزية.

واقتادت الشرطة عدة أشخاص بعدما تجاهل المتظاهرون دعوات إلى الانصراف، بحسب ما نقلت رويترز.

وألقيت عدة زجاجات وقنابل دخان فيما اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة، خلال الاحتجاج على تدابير الوباء.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن أكثر من 60 شخصًا اعتقلوا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

وتعد التجمعات الجماهيرية أمرا محظورا، بموجب إجراءات الإغلاق الحالية في إنجلترا.

وتضم الحركة المناهضة للإغلاق في بريطانيا نشطاء مناهضين للقاحات وأصحاب نظريات المؤامرة وأشخاصًا يعتقدون أن القيود تنتهك الحريات المدنية.

وسار المتظاهرون المناهضون للكمامات واللقاحات، والذين كان بعضهم يرفع لافتات كتب عليها “توقفوا عن التحكم فينا” و”لا لمزيد من عمليات الإغلاق”، في شارعي أكسفورد وريغنت بمنطقة التسوق المركزية.

واقتادت الشرطة عدة أشخاص بعدما تجاهل المتظاهرون دعوات إلى الانصراف، بحسب ما نقلت رويترز.

وألقيت عدة زجاجات وقنابل دخان فيما اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة، خلال الاحتجاج على تدابير الوباء.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن أكثر من 60 شخصًا اعتقلوا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

وتعد التجمعات الجماهيرية أمرا محظورا، بموجب إجراءات الإغلاق الحالية في إنجلترا.

وتضم الحركة المناهضة للإغلاق في بريطانيا نشطاء مناهضين للقاحات وأصحاب نظريات المؤامرة وأشخاصًا يعتقدون أن القيود تنتهك الحريات المدنية.