وزير الخارجية يلتقي الأمين العام المنتخب لمنظمة التعاون الإسلامي





إلتقى وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بالأمين العام المنتخب لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه وذلك على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة نيامي بجمهورية النيجر أمس الجمعة واليوم السبت حيث قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي خلال أعمال الإجتماع الوزاري.وأعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله مؤكدا على تقديم دولة الكويت كل العون والمساندة للمنظمة ولدوره في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.وحضر اللقاء قنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الاسلامي الوزير المفوض وائل العنزي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.