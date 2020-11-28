وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

إلتقى وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة نيامي بجمهورية النيجر أمس الجمعة واليوم السبت.واستعرض الأمين العام مجمل المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع والاستحقاقات المقبلة في إطار عمل المنظمة.وحضر اللقاء قنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الاسلامي الوزير المفوض وائل العنزي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.