محليات

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني.. على هامش اجتماع «التعاون» الإسلامي بالنيجر

منذ 15 دقيقة
2 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مخدوم شاه قريشي على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة نيامي بجمهورية النيجر أمس الجمعة واليوم السبت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم والقائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة دولة الكويت في بنين السكرتير الأول فيصل الحبشي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

“البلدية”: قضية الاعتداء على الموظف قيدت في أحد المخافر

منذ أسبوعين

وزيرا «التجارة» و«البلدية» بحثا «مواقع العربات المتنقلة» و«سكراب السيارات»

أكتوبر 14, 2020

الاجتماع الخليجي الـ18 للاثار يناقش تقرير الكويت عن «التقنيات الأثرية»

منذ يومين

سفارتنا في قطر تدعو المواطنين إلى اتباع ارشادات السلطات القطرية للوقاية من «كورونا»

منذ 3 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى