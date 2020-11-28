وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني.. على هامش اجتماع «التعاون» الإسلامي بالنيجر

التقى وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مخدوم شاه قريشي على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة نيامي بجمهورية النيجر أمس الجمعة واليوم السبت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم والقائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة دولة الكويت في بنين السكرتير الأول فيصل الحبشي.