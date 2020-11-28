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وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية السنغال.. على هامش اجتماع «التعاون» الإسلامي بالنيجر

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التقى وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزيرة خارجية جمهورية السنغال الصديقة آيشاتا تال سال على هامش أعمال الدورة ال47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة نيامي بجمهورية النيجر أمس الجمعة واليوم السبت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وحضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم والقائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة دولة الكويت في بنين السكرتير الأول فيصل الحبشي.

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