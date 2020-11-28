160 كم في عرض البحر.. مطاردة مثيرة من أجل أكياس الحشيش

قالت الشرطة الإسبانية، السبت، إنها اعتقلت عصابة من مهربي المخدرات بعد مطاردة مثيرة بالزوارق السريعة لمسافة زادت على 100 ميل (160 كم) في البحر المتوسط، حاول المهربون خلالها إلقاء أكياس الحشيش في المياه.

وظهر في مقطع فيديو صورته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة خلال المطاردة التي استمرت خمس ساعات في الأسبوع الماضي مهربون مقنعون يلتقطون صورا ويلوحون للشرطة.

وألقي القبض في وقت لاحق على أفراد العصابة الخمسة بعدما اعترض زورق دورية تابع للجمارك زورقهم السريع قبالة ساحل قرطاجنة في جنوب إسبانيا.

وصادرت الشرطة كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة كانت العصابة تعتزم تهريبها إلى فالنسيا في إسبانيا.

وبدأت المطاردة عندما رصدت طائرة الشرطة الهليكوبتر الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 مترا والمزود بمحركين قوة كل منهما 300 حصان قبالة ساحل قرطاجنة وعليه أجولة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان “قام أفراد من الشرطة والجمارك في عملية مشتركة باعتقال خمسة أعضاء (في عصابة) كانوا على متن زورق مخدرات بعد مطارة في عرض البحر حاولوا خلالها إلقاء المخدرات التي كانت في الزورق في الماء”.

وظهر في مقطع فيديو صورته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة خلال المطاردة التي استمرت خمس ساعات في الأسبوع الماضي مهربون مقنعون يلتقطون صورا ويلوحون للشرطة.

وألقي القبض في وقت لاحق على أفراد العصابة الخمسة بعدما اعترض زورق دورية تابع للجمارك زورقهم السريع قبالة ساحل قرطاجنة في جنوب إسبانيا.

وصادرت الشرطة كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة كانت العصابة تعتزم تهريبها إلى فالنسيا في إسبانيا.

وبدأت المطاردة عندما رصدت طائرة الشرطة الهليكوبتر الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 مترا والمزود بمحركين قوة كل منهما 300 حصان قبالة ساحل قرطاجنة وعليه أجولة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان “قام أفراد من الشرطة والجمارك في عملية مشتركة باعتقال خمسة أعضاء (في عصابة) كانوا على متن زورق مخدرات بعد مطارة في عرض البحر حاولوا خلالها إلقاء المخدرات التي كانت في الزورق في الماء”.