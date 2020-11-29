«البلدية»: تفعيل الربط الإلكتروني مع «السكنية» لتسريع إنجاز المعاملات آليا

تستعد بلدية الكويت حاليا لإطلاق خدمة جديدة قريبا يتم عبرها تمكين صاحب المنزل المرهونة وثيقته لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من نقل ملكية العقار عن طريق وزارة العدل دون الحاجة إلى مراجعة البلدية. وتشغيل الخدمة سيشمل معاملات المناطق المتطابقه عناوينها بين البلدية والرعاية السكنية الى جانب تشكيل فريق عمل بين الجهتين لاستكمال باقي المناطق غير المتطابقة عناوين عقاراتها في الجهتين لاستقبال معاملاتها ضمن الخدمة مستقبلا.وفي هذا الصدد، اوضح مدير عام بلديه الكويت المهندس أحمد المنفوحي «سنبدأ في تطبيق برنامج إلكتروني يتيح للمؤسسة العامة لرعاية السكنية إرسال معاملات نقل الملكية آليا، وكذلك إصدار شهادة الأوصاف مباشرة إلى وزارة العدل دون الحاجة لمراجعة البلدية»، مؤكدا ان هذه الخدمة سنقدمها قريبا بعد ان انتهينا من أخذ موافقات الجهات الحكومية المعنية كوزارة الإسكان ووزارة العدل في تفعيل الربط الإلكتروني وتطبيق برنامج خاص لإنجاز معاملات المراجعين إلكترونيا”.وأضاف المنفوحي عقدنا مع الجهات المعنية اجتماعات تنسيقية لتفعيل الخدمة الجديدة والتي تهدف الى تقليص الدورة المستندية للخدمات وتبسيط الإجراءات التي تتعلق بالمواطنين والارتقاء بتلك الخدمات وتوفيرها آليا.وأثنى المنفوحي على «التعاون المثمر الذي لمسناه من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الأشغال العامة دكتورة رنا الفارس»، مشيدا «بما قدمته الوزيرة الفارس من جهد وتعاون مع بلدية الكويت في سبيل الانتهاء من الربط الإلكتروني ليتسنى تطبيق برنامج خدمة إنجاز المعاملات بما يخدم المواطنين والتيسير عليهم».وكشف المنفوحي بأن الربط الإلكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة لرعاية السكنية يأتي ضمن خطة بلدية الكويت في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات من خلال تسهيل الإجراءات وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكوميه المعنية، مبينا بأن تعاون المؤسسة العامة لرعاية السكنية مع البلديه كان له الدور الفعال للمضي قدما بهذا المشروع.وذكر المنفوحي بأن البلدية خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية والدور الإستشارية والذي إنعكس ايجابيا علي المواطن في تقليص الفترة الزمنية في إنجاز معاملته، كاشفا عن المبادرة والتفاهم بين وزير الدوله لشئون البلديه ووزيرة الاسكان بإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة لرعاية السكنية والذي يأتي اتساقا مع توجهات الدولة في تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين.وأكد على أن مشروع الربط الإلكتروني بين البلدية والمؤسسة العامة لرعاية السكنية سيساهم كثيرا في تقليص الفترة الزمنية لإنجاز معاملة نقل ملكية واصدار شهادة الأوصاف، مبينا أن إنجاز هذه المعاملات في السابق كان يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لكن هذه المدة تقلصت بعد تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين الجهتين والذي لن يتعدى اليوم الواحد، مؤكدا في هذا الخصوص ان التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ساهم في تحقيق هذا الانجاز لافتا إلى أن هذا الربط الإلكتروني بدأت بلدية الكويت في تطبيقة على أرض الواقع مع تلك الجهات.