«الخطوط الكويتية» تتسلم «الفنطاس».. خامس طائرات ايرباص «A320neo»

استلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية خامس طائراتها من نوع ايرباص A320neo والتي أطلق عليها “الفنطاس”، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة تولوز في فرنسا، وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة ممثل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، عضو مجلس إدارة خالد المطيري وعدداً من المسؤولين في الشركة.وعلى هامش وصول الطائرة، قال عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية خالد المطيري: “يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم استلام خامس طائرة من طراز A320neo والتي أطلق عليها (الفنطاس) حيث تعد ضمن 15 طائرة من نفس النوع تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص على أن يتم استلامها تباعاً على مدى السنوات المقبلة حسب خطة الاستلام المتفق عليها ان شاءالله من خلال العقد المبرم مع مصنع الايرباص في سبتمبر 2018”. وأضاف المطيري: “تشكل طائرة A320neo الجديدة علامة فارقة ومهمة في مسيرة الخطوط الجوية الكويتية في تحديث أسطولها ليكون من أجدد الاساطيل في المنطقة، ويعد مفخرة للكويت في تدعيم الناقل الوطني بأجدد الطرازات والانواع من طائرات الايرباص وبوينغ كما أن تواجد طائرة A320neo في أسطول (الكويتية) المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان لركابها الاعزاء أثناء كل رحلة، وحيث أن وصول طائرة A320neo يعد استمراراً لمرحلة هامة في تطوير الخدمات المميزة والتي تقدمها الشركة لمسافريها الاعزاء على متن رحلاتها ، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية”.واختتم المطيري: “نيابة عن رئيس مجلس الادارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/علي الدخان وأعضاء مجلس الإدارة نتقدم بخالص التهنئة للقيادة السياسية الحكيمة والشعب الكويتي الوفي بوصول طائرة A320neo، ونعدهم بالعمل على تطوير الناقل الوطني لدولة الكويت بما يحقق الآمال والطموحات المعقودة كما نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للجهود المبذولة من الطاقم الفني الذي تحمّل مسؤولية استلام طائرة A320neo والتي يتطلب استلامها المرور باجراءات فنية وإدارية وقانونية طويلة، متمنياً لهم التوفيق والسداد دائماً في تلك المهمات الصعبة التي تسندها دائماً الشركة لأبنائها الاكفاء”.