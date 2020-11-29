العجيل يحصد “التميز المهني الطبي العربي” لعام 2020

-ضمن نخبة من الكفاءات التي تقود كبريات المؤسسات-بناء على معايير كمية وتطبيقية شفافة وعادلة تتميز بالنزاهة-اختيار الفائزين بوسائل تقويم حديثة لقياس معدلات القدرة والامتثال والتميز حصل الدكتور عبدالله العجيل من وزارة الصحة على جائزة التميز المهني لعام 2020 في المجال الصحي على مستوى الدول العربية وذلك ضمن الدورة الخامسة من جوائز (غلوبال العالمية) المنبثقة من مؤسسة (آراب بست) لعام 2020 التي عقدت مؤخرا بمدينة مراكش المغربية.وقال الأمين العام لجائزة (أفضل العرب) عبد الله عبدالكريم في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه تم اختيار الفائزين ضمن نخبة من الكفاءات العربية التي تقود كبريات المؤسسات من جميع أنحاء العالم العربي.وأضاف عبدالكريم أن اختيار تلك النخب تم بناء على معايير كمية وتطبيقية شفافة وعادلة تتميز بالنزاهة والتجرد وفقا للاداء المتميز والاستثنائي لهؤلاء القادة هذا العام اعتمادا على مؤشرات ملموسة طورتها الامانة العامة للجائزة بالتعاون مع خبراء شركة (غلوبال جي تو تي قروب).وأوضح أن اللجنة العليا للجائزة ولجانها المنبثقة والفرعية في مختلف الدول العربية تختص بعملية ترشيح الأفراد والمؤسسات وفق الضوابط الداخلية المعتمدة لهذه اللجان.وبين أن لجان الخبراء تستعين في اختيار الفائزين بوسائل تقويم حديثة لقياس معدلات القدرة والامتثال والتميز الإداري ومستويات رواج وجاذبية الخدمات والأداء والجدارة والانتاجية معتمدة في ذلك على مؤشرات النجاح الأساسية والقدرة التنافسية والإنجازات التراكمية ومستويات المسؤولية الاجتماعية والقدرة التمددية عربيا ودوليا.من جانبه قال ممثل اللجنة العليا لجائزة (أفضل العرب) محمد الكنديري في تصريح مماثل إن فكرة الجائزة نبعت من الأساس من حاجة الأمة العربية الدائمة والمتجددة للابداع والتميز في كل المجالات.وأوضح الكنديري أن اللجنة التنفيذية للجائزة تشرف على جميع الترتيبات التنظيمية بتعيين لجان بخبراء ومتخصصين يشرفون على عمليات الترشيح والفرز واختيار الفائزين من المؤسسات والأفراد.يذكر أن الدكتور عبدالله العجيل حاصل على عدة جوائز وأوسمه على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والدولي منها 6 جوائز من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – جائزة الكويت الإلكترونية في مجال العلوم الإلكترونية وفي مجال التعليم الإلكتروني وفي مجال الإحتواء الإلكتروني.كما حصل الدكتور العجيل على جائزة الشيخ (سالم العلي الصباح المعلوماتية) مرتين ووسام الإبداع من مؤتمر البحرين للابداع التكنولوجي وكانت آخرها جائزة القمة المعلوماتية لعام 2017 من اليونسكو- الأمم المتحدة.ويقام مهرجان جوائز (غلوبال) العالمي للسنة الخامسة على التوالي في المغرب وتستهدف مسارات الجوائز أكثر من 12 قطاعا من ضمنها جوائز للقياديين التنفيذيين.