العربي للبحوث يطلق غدًا المؤتمر التربوي الدولي الثاني “التعليم عن بعد” استجابة لجائحة كورونا





يطلق المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في دولة الكويت غدا الاثنين المؤتمر التربوي الدولي الثاني بعنوان (التعليم عن بعد استجابة لجائحة كورونا) ويستمر يومين.وقال مدير المركز في الكويت الدكتور سليمان العسكري في بيان صحفي اليوم الأحد إن المؤتمر يعكس الاهتمام المشترك لدول العالم بدراسة تأثير جائحة كورونا على النظم التعليمية.وأضاف العسكري أن المؤتمر يأتي تنفيذا لخطة برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج وضمن نشاطات المركز الهادفة إلى متابعة مستجدات الفكر التربوي وتطبيقاته المتميزة في العالم للاستفادة منها في إثراء مشروعات تطوير التعليم في الدول الأعضاء وتنمية الخبرات المهنية للاختصاصيين العاملين فيها.وأوضح أن المؤتمر يستعرض تجارب دول العالم في سبيل التوصل إلى بدائل متاحة لمواجهتها واتخاذ التدابير العملية المناسبة لتأمين استمرار الطلبة في تعلم المقررات الدراسية وتطبيق نشاطات التعليم والتعلم والتقويم التربوي المتصلة بها وضمان حقوق فئات المتعلمين من ذوي الأوضاع والاحتياجات الخاصة في الحصول على تعليم جيد مناسب لاحتياجاتهم.ولفت إلى أن برنامج المؤتمر يشتمل على أربعة محاور تتناول الصيغ البديلة للتعليم والتعلم عن بعد والأساليب الفعالة لتعليم الطلبة وتقويم تحصيلهم وأدائهم والأدوار المتغيرة للمعلمين وأولياء الأمور نتيجة انقطاع التعليم المدرسي المباشر والاستعاضة عنه بالتعليم والتعلم عن بعد ومعايير ضمان العدالة والفرص المتساوية في حصول جميع الطلبة على تعليم جيد والأساليب والوسائل الفعالة التي تؤدي إلى تحقيقها.ويقدم موضوعات المؤتمر نخبة من خبراء دوليين من مختلف دول العالم ويشارك في أعماله ومناقشاته اختصاصيين تربويين من الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج يمثلون وزارات التربية والتعليم في عدد من الدول العربية والخليجية إلى جانب ممثلين لعدد من المنظمات التربوية الإقليمية والعالمية.