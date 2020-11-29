العميد الكندري: “أمن أمة 2020”.. نافذة إعلامية للتوعية الانتخابية

– يستهدف التعريف بالإجراءات القانونية والأمنية والاشتراطات الصحية أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد عبد الله الكندري أنه ضمن حرص المؤسسة الأمنية على توعية الناخبين والتسهيل عليهم من خلال التعريف بالحقوق والواجبات خلال إنتخابات مجلس الأمة المقررة في 5-12-2020 فقد تم إعداد برنامج (أمن أمة 2020).وأوضح العميد الكندري أن البرنامج سوف يلقي الضوء من خلال 6 حلقات على الخدمات المقدمة للناخبين من قبل قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في هذا الحدث وكذلك التعريف بالإجراءات القانونية والأمنية والإشتراطات الصحية التي حددتها السلطات الصحية المتمثلة في تطبيق التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات والتي سيتم تطبيقها للحفاظ على سلامة الناخبين وضمان حقهم في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات وما يتطلبه ذلك من تعاون الجميع مع رجال الامن لضمان نجاح العملية الإنتخابية وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.