خسائر فادحة.. هذه تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو لعام واحد

قالت صحيفة “يوميوري” اليابانية نقلا عن أشخاص قريبين من الحدث، إن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا، كلف المنظمين نحو 200 مليار ين (1.9 مليار دولار) إضافية.

وبسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الماضي، تأجيل دورة طوكيو 2020 إلى العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن تكاليف الدورة قبل التأجيل بلغت 1.35 تريليون ين (13 مليار دولار)، وأضافت أن اللجنة المنظمة ستتخذ قرارا يتعلق بتقاسم تكاليف التأجيل في ديسمبر المقبل بعد محادثات مع سلطات مدينة طوكيو والحكومة اليابانية.

وردا على سؤال حول التقرير، قال متحدث باسم اللجنة المنظمة في رسالة نصية لـ”رويترز” إن اللجنة المنظمة تنظر حاليا في أمر التكاليف الإضافية المرتبطة بتأجيل الدورة.

وقالت الصحيفة إن تكاليف التأجيل الإضافية تشمل دفع أجور الطواقم واستخدام أنظمة جديدة لإعادة أموال التذاكر، لكنها لا تتضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا.

وجاء في تقرير الصحيفة أيضا أن منظمي الدورة في البداية قدروا تكاليف التأجيل الإضافية بنحو 300 مليار ين، لكنهم نجحوا في تقليص المبلغ من خلال تبسيط بعض الأحداث.

وبسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الماضي، تأجيل دورة طوكيو 2020 إلى العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن تكاليف الدورة قبل التأجيل بلغت 1.35 تريليون ين (13 مليار دولار)، وأضافت أن اللجنة المنظمة ستتخذ قرارا يتعلق بتقاسم تكاليف التأجيل في ديسمبر المقبل بعد محادثات مع سلطات مدينة طوكيو والحكومة اليابانية.

وردا على سؤال حول التقرير، قال متحدث باسم اللجنة المنظمة في رسالة نصية لـ”رويترز” إن اللجنة المنظمة تنظر حاليا في أمر التكاليف الإضافية المرتبطة بتأجيل الدورة.

وقالت الصحيفة إن تكاليف التأجيل الإضافية تشمل دفع أجور الطواقم واستخدام أنظمة جديدة لإعادة أموال التذاكر، لكنها لا تتضمن الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا.

وجاء في تقرير الصحيفة أيضا أن منظمي الدورة في البداية قدروا تكاليف التأجيل الإضافية بنحو 300 مليار ين، لكنهم نجحوا في تقليص المبلغ من خلال تبسيط بعض الأحداث.