د.عبدالمحسن الحويلة : قناة تربوية للصم قريباً

– ترجمة 747 حصة دراسية إلى لغة الإشارة أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة عن إنشاء قناة تربوية خاصة بفئة الصم قريباً، بهدف تقديم خدمة متميزة للطلبة باستخدام أحدث الوسائل التعليمية ومساعدة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم.وأكد أن نخبة من المعلمين التابعين لمدارس التربية الخاصة سينتهون في 30 نوفمبر الجاري من ترجمة 747 حصة دراسية لجميع المواد الدراسية والمراحل التعليمية والدروس المقررة على فئة الصم، وهي المرحلة الأولى للمشروع، ليتم الدخول مباشرة مطلع ديسمبر في المرحلة الثانية والتي تحتوي على شرح جميع المواد لكل المراحل عن طريق لغة الإشارة.