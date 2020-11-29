فريق عدسة البيئة يرصد طائر «الرماني» طويل الذيل في البلاد

رصد فريق عدسة البيئة الكويتية اخيرا طائرا جديدا في الكويت وهو الرماني طويل الذيل الذي يعد من فصيلة (الصرود) التي حرم الدين الاسلامي قتلها.وقال رئيس الفريق راشد الحجي لوكالة الأنباء الكويتية () اليوم الأحد إن طيور الرماني طويلة الذيل من الطيور الصغيرة ولكنها تفترس الحشرات والسحالي والطيور كما يطلق عليها لقب (الجزارين) بسبب تعليق فرائسها على الأشجار كالجزار.وأضاف الحجي أنه تم في وقت سابق رصد نوعين آخرين هما الأشول طويل الذيل والحمامي طويل الذيل موضحا “أن هذا التسجيل يعد الأول في الكويت والأول في المجال الأوروبي التابعة له وبذلك مر على البلاد جميع الصرود في المجال الأوروبي والهندي”.وذكر أنه بهذا الرصد يرتفع عدد الطيور المرصودة في الكويت إلى 415 طائرا وهو عدد كبير بالنسبة لمساحة البلاد.