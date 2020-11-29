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محافظ العاصمة يكرم د.غسان العثمان لجهوده التطوعية في خدمة منطقة اليرموك

منذ 20 دقيقة
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– الخالد: مبادرات وطنية مخلصة وجهود شبابية منيرة تطمئن على مستقبل الوطن  کرم محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح ، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة للأطفال ، وعضو المجلس التنفيذي لمدينة اليرموك الصحية ، ورئيس التنمية الصحية لها ، الدكتور غسان العثمان ، وذلك لجهوده التطوعية المتميزة في خدمة المنطقة . وقد بادر العثمان بجهود تطوعية وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتطوير ممشى ومنطقة الألعاب في قطعة ( 3 ) بمنطقة اليرموك وذلك ضمن رؤيته الإبداعية لتطوير وتنمية مهارات الأطفال باعتبارهم مستقبل الوطن الحقيقي ، كما قام بمبادرات تطوعية بالتعاون مع المجتمع المدني لتطوير وتأهيل الجهود الصحية والخدمات الطبية المقدمة في المنطقة وذلك بالتنسيق مع مستوصف منطقة اليرموك الصحي .

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