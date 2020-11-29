مدينة أميركية تواجه “خطر كورونا”.. بحظر تجول

أعلنت مدينة سان فرانسيسكو الأميركية فرض حظر تجول وقيود أخرى اعتبارا من الاثنين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس البلديّة لوندون بريد، السبت، إن المتاجر غير الأساسيّة ستُغلق وإنّ التجمّعات ستُحظّر من الساعة 22:00 حتّى الخامسة من صباح اليوم التالي، وهو إجراء سيظلّ ساريًا حتّى 21 ديسمبر.

وستكون مقاطعة سان ماتيو بالقرب من سان فرانسيسكو مشمولة أيضًا بالإجراءات نفسها.

وكتب بريد على تويتر: “هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تُسافروا ولا تنظّموا تجمّعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدَّل”.

وكانت السلطات الصحّية في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة حظّرت، الجمعة، معظم التجمّعات العامّة والخاصّة موقّتًا.

وأتت القيود الجديدة في وقتٍ تشهد لوس أنجلوس ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا (غرب) إنّ “كلّ التجمّعات العامّة والخاصّة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة باستثناء المراسم الدينيّة والتظاهرات” لفترة 3 أسابيع على الأقل حتّى 20 ديسمبر.

وتبقى الولايات المتّحدة أكثر البلدان تضرّرًا من الجائحة على صعيد الوفيات، بتسجيلها نحو 265 ألف حالة.

وقال رئيس البلديّة لوندون بريد، السبت، إن المتاجر غير الأساسيّة ستُغلق وإنّ التجمّعات ستُحظّر من الساعة 22:00 حتّى الخامسة من صباح اليوم التالي، وهو إجراء سيظلّ ساريًا حتّى 21 ديسمبر.

وستكون مقاطعة سان ماتيو بالقرب من سان فرانسيسكو مشمولة أيضًا بالإجراءات نفسها.

وكتب بريد على تويتر: “هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تُسافروا ولا تنظّموا تجمّعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدَّل”.

وكانت السلطات الصحّية في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة حظّرت، الجمعة، معظم التجمّعات العامّة والخاصّة موقّتًا.

وأتت القيود الجديدة في وقتٍ تشهد لوس أنجلوس ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا (غرب) إنّ “كلّ التجمّعات العامّة والخاصّة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة باستثناء المراسم الدينيّة والتظاهرات” لفترة 3 أسابيع على الأقل حتّى 20 ديسمبر.

وتبقى الولايات المتّحدة أكثر البلدان تضرّرًا من الجائحة على صعيد الوفيات، بتسجيلها نحو 265 ألف حالة.