مصر.. اعتقال متورطين بالإساءة للزمالك والتنمر على شيكابالا

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 11 شخصا من المتورطين في تصوير ونشر مقطع فيديو يتضمن إساءات لنادي الزمالك ونجمه محمود عبد الرازق المعروف باسم “شيكابالا”.

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره بأحد المقابر بمنطقة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة دلتا مصر، المتهمين وهم يتلون الفاتحة على روح شيكابالا، قائد نادي الزمالك، وترديد هتافات ضده.

وفي السياق ذاته ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر القبض على 4 أشخاص من المتورطين في تصوير ونشر فيديو يظهر كلبا بأحد ميادين مدينة الأقصر في صعيد مصر وهو يرتدي قميص نادي الزمالك والإساءة للنجم شيكابالا.

وبعد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

لكن مقطع فيديو من الأقصر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة تحمل كلبا أسود اللون وتهتف له باسم شيكابالا (34 عاماً)، أثار غضب كثيرين نددوا بالعنصرية، خصوصاً وأن هذا النهائي التاريخي أقيم من دون جمهور من جراء فيروس كورونا المستجد، وتحت شعار “لا للتعصب” احترازا لأية مواجهات قد تحصل بين الجماهير خارج الملعب.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخير”.

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره بأحد المقابر بمنطقة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة دلتا مصر، المتهمين وهم يتلون الفاتحة على روح شيكابالا، قائد نادي الزمالك، وترديد هتافات ضده.

وفي السياق ذاته ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر القبض على 4 أشخاص من المتورطين في تصوير ونشر فيديو يظهر كلبا بأحد ميادين مدينة الأقصر في صعيد مصر وهو يرتدي قميص نادي الزمالك والإساءة للنجم شيكابالا.

وبعد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

لكن مقطع فيديو من الأقصر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة تحمل كلبا أسود اللون وتهتف له باسم شيكابالا (34 عاماً)، أثار غضب كثيرين نددوا بالعنصرية، خصوصاً وأن هذا النهائي التاريخي أقيم من دون جمهور من جراء فيروس كورونا المستجد، وتحت شعار “لا للتعصب” احترازا لأية مواجهات قد تحصل بين الجماهير خارج الملعب.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخير”.