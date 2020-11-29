مصر.. هبوط كبير في دعم المواد البترولية

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الأحد، أن دعم المواد البترولية هبط نحو 46 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، 2020-2021.

وأوضح الملا في تصريحات لـ”رويترز”، أن “دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه في الفترة نفسها العام الماضي”.

وتستهدف وزارة المالية في مصر أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية، نحو 28.193 مليار جنيه.

وأوضح الملا في تصريحات لـ”رويترز”، أن “دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه في الفترة نفسها العام الماضي”.

وتستهدف وزارة المالية في مصر أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية، نحو 28.193 مليار جنيه.