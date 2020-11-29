«ملست آسيا» يدعو لتفعيل أنشطة الفصول الافتراضية.. تحقيقا لفرص تعليمية متقدمة

دعا المكتب الإقليمي للمنظمة العلمية العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) إلى تفعيل انشطة الفصول الافتراضية لما تحققه من فرص تعليمية وبحثية شاملة ومتقدمة.وأكد المدير الإقليمي للمكتب ومقره دولة الكويت داود الأحمد اليوم الاحد في كلمته خلال المؤتمر الافتراضي العلمي الطلابي العربي (دور الطلاب في المجال التكنولوجي في ظل أزمة كورونا) إيجابية انخراط الناشئة والشباب العربي في أنشطة برامجية الكترونية على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.وقال الاحمد ان المؤتمر الذي تم تنظيمه عبر منصة (zoom) شهد مشاركة 32 طالبا وطالبة وعدد من الضيوف المتخصصين من ست دول عربية لاستعراض مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية والبالغ عددها 24 مشروعا.وأوضح انه تناول حلولا وأفكارا متنوعة في الجانب التكنولوجي والتفكير في بدائل تقنية تساهم في إيجاد حلول عملية خلال هذه الأزمة العالمية.وأكد ان المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على أهم أفكار وإنجازات الطلاب العرب في المجال التكنولوجي في ظل أزمة كورونا العالمية وعرض مشاكلهم وانشغالاتهم مستهدفا الفئة العمرية من 12 – 20 سنة.وبين ان مشاركة دولة الكويت في المؤتمر تمثلت في 15 طالبا وطالبة يتناولون بمشاريعهم الكثير من الحلول التقنية والذكية ومنها العربة الذكية وموقع التمارين والطعام الصحي وتطبيق تشخيص حالة الحيوان.وأضاف أنه يشمل ايضا تطبيق (اسأله) وبرنامج ازهار التثقيفي وتطبيقات (تبرع) و(جسم الإنسان) و(لمن يعشق السفر) ولعبة رحلة وصندوق الطاقة ووسيلة للتعلم عن بعد وحقيبة الرياضيات وبطاقة ذكية للمراجعات الحكومية.وذكر الاحمد ان مشاريع الطلبة ال24 مرت بمراحل وضوابط مسبقة مؤكدا مواصلة فعاليات الخطة البرامجية الافتراضية للمكتب حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل والمتضمنة عقد دورات طلابية وشبابية.