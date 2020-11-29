نائب رئيس الحرس الوطني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

التقى نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الأمير سلطان قدم خلال اللقاء التهنئة للشيخ أحمد النواف بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.وأضاف البيان أن نائب رئيس الحرس الوطني رحب بسفير خادم الحرمين الشريفين وأكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت.