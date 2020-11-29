وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد





إلتقى وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.