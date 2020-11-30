أذربيجان تعلن دخولها إقليما ثالثا في إقليم ناغورنو كراباخ

أعلن الجيش الأذربيجاني أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناغورنو كراباخ.

قالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن “وحدات من الجيش الأذري دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر” تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا.

قالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن “وحدات من الجيش الأذري دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر” تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا.