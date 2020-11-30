دوليات

أذربيجان تعلن دخولها إقليما ثالثا في إقليم ناغورنو كراباخ

منذ 59 دقيقة
2 أقل من دقيقة

أعلن الجيش الأذربيجاني أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناغورنو كراباخ.

قالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن “وحدات من الجيش الأذري دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر” تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا.

 

قالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن “وحدات من الجيش الأذري دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر” تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية روسيا.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

50 مقعدا للجمهوريين بـ”الشيوخ”..هل يخسر الديمقراطيون السباق؟

منذ 3 أسابيع

تركيا ترضخ للصحة العالمية وتبدأ إبلاغا “أدق” عن حالات كورونا

أكتوبر 12, 2020

مواجهة جديدة بين طارق رمضان والمدعية السويسرية في فرنسا

أكتوبر 15, 2020

إيران: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زادة “صنع في إسرائيل”

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى