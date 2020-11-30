إذاعة الكويت: جاهزون لاظهار العرس الديمقراطي الكويتي بأبها صوره

اكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في وزارة الاعلام الشيخ فهد المبارك الصباح جاهزية اذاعة الكويت لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2020 وإظهار هذا العرس الديمقراطي بأبها صوره فنيا وبرامجيا.وقال الشيخ فهد المبارك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () اليوم الاثنين ان قطاع الاذاعة حريص على تنفيذ توجيهات وزيرالخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي بضرورة تميز تغطية فعاليات الانتخابات بدءا من فتح صناديق الاقتراع مرورا بعمليات الفرز وانتهاء بإعلان النتائج الرسمية.وأضاف ان الاستعدادات تتم بمتابعة كل القطاعات حرصا على تميز التغطية من خلال حزمة من الاهداف التي تسعى الإذاعة لتحقيقها عبر تغطية اعلامية شاملة ومتميزة لعملية الاقتراع بمنهجية موضوعية.وأوضح ان التغطية الاذاعية ستركز على خلق التفاعل والتواصل المباشر اولا بأول بين الجماهير ومجريات أحداث الساحة من اجراءات واخبار إضافة الى نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطنة لدى الافراد وتنمية الاحساس بالمسؤوليةالفردية والجماعية.وبين ان التغطية الاذاعية ستركز في يوم الاقتراع على حث الناخبين على الالتزام بالاشتراطات الصحية التي اوصت بها السلطات الصحية اضافة الى المساهمة في تسهيل عمل الجهات الحكومية ذات الصلة بالانتخابات مثل وزارةالداخلية وغيرها.واشار الشيخ فهد الى ان خطة اذاعة الكويت البرامجية تنقسم الى ثلاث مراحل بدء من مرحلة الاعداد التي انطلقت مع اعلان مرسوم الدعوة للانتخابات ثم مرحلة التنفيذ وهي التي تسبق يوم الاقتراع واما الأخيرة فستكون في يوم الاقتراع حتى اغلاق الصناديق وإعلان النتائج.ومن جانبه اكد مدير محطة اذاعة البرنامج العام والمشرف العام على التغطية الاذاعية للانتخابات سعد الفندي ان قطاع الإذاعة حريص على اظهار العرس الديمقراطي بشكل مميز يواكب الحدث المهم.وقال الفندي ان اذاعة الكويت قسمت آلية العمل الإذاعي الى 5 فرق برامجية في استديوهات مجهزة بالكامل لتغطية كل الدوائر الانتخابية منذ انطلاقة عملية الاقتراع حتى نهاية الفرز والاعلان الرسمي للنتائج.وأضاف انه تم تشكيل فريق من المراسلين وعددهم 15 مراسلا طوال يوم الاقتراع موزعين على جميع الدوائر واللجان الانتخابية وتم فرزهم على ثلاث فترات في اليوم إضافة الى وضع جدول بأخذ الرسائل الصوتية من المراسلين.وأشار الفندي الى ان الاذاعة تبث مجموعة من الفلاشات الصوتية الدرامية لتوعية المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي اضافة الى حث المواطنين على التقيد بالاحترازات الصحية اثناء عملية التصويت.