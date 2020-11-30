محليات

“الائتمان”: مستمرون في تقديم قروض الزواج للمواطنين

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– ضرورة إقرار بدائل تمويلية في أسرع وقت حتى لا نعيد النظر في استمرارها أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف استمرار البنك “في تقديم قروض الزواج للمواطنين مادام البنك قادرا على التمويل وفقا للميزانية الخاصة به المعتمدة من قبل مجلس الأمة ووفقا للوائح والقوانين”.وقال المضف في تصريح صحفي اليوم إن “البنك لم يفكر في إيقاف قرض الزواج وكان واضحا في تأكيده على ضرورة إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت كي لا يتم الاضطرار إلى إعادة النظر في استمرار قرض الزواج وهو ما أسيء فهمه لدى البعض”.وشدد على أن “الواجب الوطني يحتم على المسؤولين في الدولة القيام بالدور المطلوب منهم في توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي”.

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