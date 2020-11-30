البليهيص اطلع على خطة “الإطفاء ” لتأمين مقار الاقتراع





ترأس نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة، اللواء جمال بدر البليهيص، اليوم، اجتماع فريق تأمين مقار اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2020.واستمع البليهيص، إلى شرح مفصل من مدير إدارة العمليات المركزية، المنسق العام لفريق تأمين مقار الاقتراع، العقيد سعد الأنصاري، عن خطة قوة الإطفاء العام التي وضعت للانتخابات، وتم توضيح مواقع توزيع نقاط فرق قوة الإطفاء العام بجميع الدوائر الانتخابية التي ستكون بوضع الاستعداد للتدخل السريع.كما تم تقديم شرح مفصل عن دور فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية التي قامت بالكشف عن جميع مقار الاقتراع للتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة من الحريق.واستمع كذلك، إلى شرح عن مهام ودور إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة المالية ومراقبة الإسناد الداعمة لعمل فريق تأمين مقار الاقتراع.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في القطاعات والإدارات المشاركة بتأمين مقار الاقتراع من قوة الإطفاء العام.