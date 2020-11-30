«الداخلية»: عودة النظام الإلكتروني لموقع الوزارة بعد حدوث خلل لبعض الخدمات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لها بشأن حدوث خلل وبطئ في النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية مما أثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين.إذ توضح الإدارة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفاد بأن هذه الأنظمة هي عبارة عن عدة برامج صممت من قبل الفنيين العاملين في نظم المعلومات بناءاً على قوانين وإجراءات الدولة، وما حدث هو خلل في إحدى البرامج بسبب سرعة الاستجابة والضغط المفاجئ من الأنظمة الأخرى وزيادة حجم البيانات والمعلومات.وأكدت الإدارة أنه تم عمل اللازم والسيطرة على الخلل في أسرع وقت ممكن تحت إشراف متخصصي نظم المعلومات ذات الكفاءة والخبرة العالية. وعودة النظام الإلكتروني إلى العمل لإنجاز معاملات المراجعين بكل سهولة ويسر، والجدير بالذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل بشكل مستمر ودائم على تطوير وتعديل الانظمة الإلكترونية.وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة تحري الدقه في نشر المعلومات والأخبار وتحريها من مصادرها الرسمية.