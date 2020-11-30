«الداخلية»: مهلة شهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة.. تبدأ من الغد حتى نهاية الشهر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود المؤسسة الأمنية الرامية إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتعاون مع قطاع شؤون الإقامة تم تفعيل منصة حجز مواعيد مخالفي الإقامة من تاريخ 1 / 2020 / 12 حتى تاريخ 2020/12/31 ابتداء من يوم غد الاثنين على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.وتوضح الإدارة أنه في حالة رغبة المخالف الحصول على الإقامة او المغادرة ودفع الغرامات دون إحالته إلى جهات التحقيق عليه الحصول على موعد لمراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة عبر الدخول على الرابط التالي ( /https://www.moi.gov.kw/main eservices / residence / illegals.appointments ) ومن ثم القيام بتسجيل بياناته حسب العنوان المدون ببطاقته المدنية.وأشارت الإدارة أنه في حالة عدم توفر موعد في الإدارة التابع لها المخالفة يتم تحويله إلى إدارة أخرى للحصول على موعد وفق التواريخ المتاحة في موقع وزارة الداخلية.وأضافت الإدارة أنه في حال المخالف مادة 20 ( العمالة المنزلية ) والكفيل كويتي تكون المراجعة عن طريق مراكز الخدمة وباقي المواد تكون المراجعة في إدارات شؤون الإقامة بعد أخذ الموعد.وتؤكد الإدارة أن المنصة تشمل مخالفي الإقامة وسمات الدخول بأنواعها والذين أنتهت أقامتهم أو سمات الدخول اعتبارا من تاريخ 2020/1/1 وماقبل.