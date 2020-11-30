الشهاب: منح بدل خطر للعاملين في صيانة المباني بـ«المواصلات»

أعلنت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح بدل خطر للموظفين العاملين بإدارة صيانة المباني التابعة لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة والبالغ قيمته 35 دينار شهرياً وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13/2012).وأوضحت الشهاب انه بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قام بدراسة طلب منح بدل الخطر لموظفين إدارة صيانة المباني بالاشتراك مع إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة للوقوف على مدي تعرض الموظفين للخطر أثناء ممارستهم لأعبائهم الوظيفية التي يكلفون بها وعلية أفادت إدارة الصحة المهنية بان بعض الموظفين العاملين بالأقسام التابعة لمركز عملهم كمشرف ثالث ميكانيك ومساعد فني أول ميكانيك و فني ثاني مكانيك وفني ثاني مدني فني أول مدني ومساعد مشرف مكانيك وفني ثاني مكانيك وفني ثالث مكانيك ومشرف أول مكانيك ومساعد أول فني نجارة ومساعد أول فني ديكور ونجار أول وفني ثالث ديكور يتعرضون للخطر .وأشارت الشهاب ان استمرار صرف منح الخطر مرتبط بان يستمر الموظف بنفس مجاله الوظيفي وفي حال انتقاله الى ادارة أو مركز عمل أخر سوف يتم وقف الصرف .وأخيرا هنأت الشهاب موظفين إدارة صيانة المباني التابعة لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة على هذه الزيادة المستحقة لما يقومون به من جهد دور مهم وحيوي لوزارة المواصلات مثمنه الدور الكبير لتوجيهات معالي وزير الدولة لشؤون الخدمات السيد مبارك الحريص في تلبية مطالب العاملين من أبناء الوزارة لتسهيل قيامهم بأعباء وظائفهم آملين السلامة للجميع.