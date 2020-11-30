بعد ساعات من الإبداع.. كافاني “متهم” وعقوبة قاسية بانتظاره

بعد ساعات من تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، تحولت صورة المهاجم إيدنسون كافاني اللامعة إلى أخرى قاتمة في أعقاب نشره عبارة اعتبرت عنصرية، مما يعرضه لعقوبة الإيقاف لعدة مباريات.

وتألق المهاجم الأوروغواياني المخضرم، وسجل هدفين قاد بهما “الشياطين الحُمر” للانتصار على ساوثمبتون بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 0-2.

واحتفى نجوم كرة القدم والجماهير بالشوط المذهل الذي قدمه كافاني الملقب بـ”الماتادور”، على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ارتكب غلطة لا تغتفر بعد المباراة بساعات.

وعلى حسابه بموقع “إنستغرام”، شارك كافاني منشورا لصديق له كان يثني على مستواه، ليرد كافاني بعبارة “شكرا أيها الأسود الصغير”.

وانتشرت اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل بعدها للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي قرر بدوره فتح تحقيق بالقضية.

ووفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإن كافاني قد يواجه عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات إذا ما قرر الاتحاد الإنجليزي أن منشور اللاعب حمل عبارات تدعو للعنصرية.

وفي حال تم إيقاف كافاني لثلاث مباريات، فأنه لن يشارك في الديربي المرتقب أمام مانشستر سيتي في الدوري، يوم 12 ديسمبر المقبل.

وتألق المهاجم الأوروغواياني المخضرم، وسجل هدفين قاد بهما “الشياطين الحُمر” للانتصار على ساوثمبتون بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 0-2.

واحتفى نجوم كرة القدم والجماهير بالشوط المذهل الذي قدمه كافاني الملقب بـ”الماتادور”، على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ارتكب غلطة لا تغتفر بعد المباراة بساعات.

وعلى حسابه بموقع “إنستغرام”، شارك كافاني منشورا لصديق له كان يثني على مستواه، ليرد كافاني بعبارة “شكرا أيها الأسود الصغير”.

وانتشرت اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل بعدها للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي قرر بدوره فتح تحقيق بالقضية.

ووفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإن كافاني قد يواجه عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات إذا ما قرر الاتحاد الإنجليزي أن منشور اللاعب حمل عبارات تدعو للعنصرية.

وفي حال تم إيقاف كافاني لثلاث مباريات، فأنه لن يشارك في الديربي المرتقب أمام مانشستر سيتي في الدوري، يوم 12 ديسمبر المقبل.